Neymar le puso fin a uno de los cruceros más famosos de los últimos tiempos, luego de pasar varios días de fiesta junto a cantantes, famosos e influencers.

Las críticas hacia el atacante brasileño no se hicieron esperar, ya que apenas en octubre pasado resultó lesionado de gravedad durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Pero parece que dichas críticas no le afectan nada e incluso se tomó el tiempo de contestarle a sus críticos en la redes sociales

"Quién sabía que tendría mi nombre en un crucero. Nunca me imaginé eso y poder disfrutar, sentir el cuidado de mi gente y ver a mi familia divirtiéndose fue realmente diferente. Desafortunadamente no pude atender a todos en el barco, pero lo hice lo mejor que pude... para los que no fueron mis condolencias".

Mientras tanto, el delantero de Al-Hilal sigue con su recuperación y tiene previsto su regreso a las canchas para el mes de agosto.

