En México no hay ningún jugador que esté más en forma que Santiago Giménez. El 'Bebote' suma 12 goles en ocho partidos de Eredivisie, colocándolo como el mejor goleador de Países Bajos y como uno de los mejores en Europa.

Es tanto el fervor que se vive por el delantero mexicano, que incluso se le ha ido comparando en números con Javier Hernández o con el mismo Hugo Sánchez. El año pasado, Giménez rompió el récord de Hugo y de Luis García de más goles en el primer año en competencias europeas.

"Hay que imaginarnos cosas chingonas", Santi hace segunda a 'Chicharito'

En esta ocasión, Santiago Giménez habló para la prensa interna de Selección Mexicana, en la concentración para los encuentros ante Ghana y Alemania, mencionando que una de las inspiraciones que lo ha llevado a ser lo que es hoy, es la frase auténtica e histórica de Javier 'Chicharito' Hernández: "imaginémonos cosas chingonas".

Al ser preguntado sobre los momentos que se imagina y ha imaginado que podría vivir en el Mundial del 2026 en casa, Santi se refirió inmediatamente a la frase de 'Chicharito'. "Me imagino todo. Como dijo 'Chicharito': 'hay que imaginarnos cosas chingonas'. Esa frase, por más que haya sido de burla, la he tenido mucho en mi cabeza, me ha dejado una gran lección.

"La carrera que tuvo 'Chicharito' es de admirarse. pero es cierto lo que dijo, hay que imaginarnos cosas chingonas y lo primero que me imagino es a México levantando la Copa del Mundo", sentenció Santi.