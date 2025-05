Desde que llegó al balompié europeo, Santiago Giménez intensificó su rutina para mejorar su rendimiento como futbolista.

En entrevista para los micrófonos de Sports Illustrated, el “Bebote” reveló que —cuando todavía jugada con el Feyenoord— creó un “Breakfast Club” junto a algunos de sus compañeros, donde realizaban un entrenamiento físico antes de desayunar.

Y esa es una propuesta que le gustaría plantear en su equipo actual, el AC Milan.

“Muchas veces, nos ponemos a practicar y lo hacemos todo automáticamente. Y eso no me gusta. Me gusta llegar al entrenamiento y estar concentrado y concienciado para trabajar en lo que he fallado. Uso mucho la aplicación de notas para el análisis de vídeo, para el rendimiento. Después de cada partido, anoto lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, me pongo una nota”, explicó Giménez.

Asimismo, el “Bebote” platicó que tiene un analista de video que le ayuda a documentar sus jugadas para, posterior a cada uno de sus compromisos, analizarlas.

“Tengo un analista de vídeo. Juego y al día siguiente se pone a analizar, saca un vídeo y me resume todo el partido en 15 minutos. De ahí salen todas mis jugadas y me dice: en esta lo has hecho bien, pero deberías haber intentado chutar con la derecha", finalizó.

Santiago Giménez y el Milan quedaron eliminado de la Champions League a manos del Feyenoord / FOTO: AP

¿Cuándo será el próximo partido de Santiago Giménez en el AC Milan?

Lunes, 5 de mayo

Genoa vs AC Milan | 12:45 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Disney + Premium y ESPN 2.

