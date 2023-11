La semana pasada resultó trágica para los aficionados de Boca Juniors, ya que en la previa de la Final de la Copa Libertadores fueron agredidos por seguidores del Fluminense y la policía local en una playa de Copacabana.

Y la historia de terror culminó en la cancha del Estadio Maracaná, ya que el Flu se impuso a los Xeneizes por un marcador final de 2-1, lo que dejó a los hinchas más que tristes debido a que no consiguieron la ‘Séptima’.

¿Aficionado planea demandar a Conmebol?

Antes de que iniciara el partido en Maracaná, muchos aficionados del cuadro Xeneize acusaron que fueron reprimidos por las autoridades policiacas de Río de Janeiro, por lo que muchos, a pesar de tener boleto, no pudieron ingresar al estadio.

Es el caso del aficionado argentino Mauro Oriolo, quien reveló que al Clarín su intención de demandar a la Conmebol, ya que no pudo entrar a ver el partido, debido a que en el último filtro la policía local no les permitió el ingreso.

"Era un sueño por cumplir, viajar a Río (de Janeiro), conocer el Maracaná y ver a Boca en una Final. Mi idea es intimar a Conmebol por daños morales y económicos por lo que me pasó, quiero recuperar todos los gastos que tuve. Fui a ver un partido, compré la entrada, me reprimieron, me verduguearon, y lo mismo le hicieron a gente grande, mujeres, chiquitos. No puede quedar así esto", comentó.

¿Por qué no pudo entrar a la Final de Libertadores?

Oriolo reveló que pese a que tenía entrada para ver el partido entre Boca Juniors y Fluminense la policía comenzó a reprimir a muchos aficionados argentinos en el último filtro previo a ingresar al estadio, por lo que se perdieron la oportunidad de presenciar el partido.

“Se les desbordó todo, como era lógico. Yo llegué a un control en el que me escanearon el QR de la entrada, me hicieron el cacheo y pasé... Pero cuando estaba llegando a la puerta siguiente, que era la última ya, vi un montón de gente volviendo porque les estaban tirando con gases y balas. En ese retroceso quedé atrás del cacheo y ya no pude pasar más. Cerraron todo, se plantaron ahí adelante y nos dijeron que no íbamos a poder entrar a la cancha", finalizó.