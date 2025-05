Desde su debut con la Selección Mexicana, Raul 'Tala' Rangel ha peleado por un lugar en el arco tricolor con Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa. El meta de las Chivas espera paciente.

Si en caso de que América consiga su pase al Mundial de Clubes, las Águilas no prestarían a su portero para disputar la Copa Oro, lo cual abriría una oportunidad para el Tala.

"No es algo que me preocupa, cuando trabajas las cosas se te dan, lo tengo bien claro. Si no se dan habrá que seguir trabajando. Si se le da la oportunidad de ir al Mundial de Clubes ojalá la aproveche, yo estaré enfocado acá. Y si viene también hay seguir con la competencia", declaró el arquero de 25 años.

Malagón pasó por un momento complicado, luego de ser acusado por supuesta violencia en contra de su esposa; sin embargo, Rangel manifestó su apoyo para el arquero de las Águilas.

"Realmente no he compartido nada con él. Lo poco que sé es que es un problema en que debemos olvidar los colores y hay que enfocarnos en apoyar al compañero. Si hay algo en lo que pueda ayudar con gusto lo haré, en lo que esté en mis manos trataremos que esté bien", dijo.

Para Raúl, en la Selección Mexicana no hay porteros titulares ni suplentes. Etiquetarse sería un grave error y así lo considera el arquero rojiblanco. Competir y trabajar es su única misión.

"No me siento ni el uno, ni el dos ni el tres. Yo trabajo para ser el uno, no me pongo esa etiqueta de si juega Malagón soy el dos, porque tengo que estar listo para defender la portería cuando me toque. El etiquetarme sería de mala manera y que me restaría. Yo trabajo como si fuera día a día", concluyó.

