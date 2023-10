Santiago Giménez es el delantero mexicano más en forma de la actualidad, al menos con su club así lo hace notar. El delantero suma 12 goles en ocho encuentros esta temporada con el Feyenoord, colocándose como el máximo anotador de la Eredivisie, algo que ha incrementado el debate sobre el 'nueve' que debe usar Jaime Lozano en Selección Mexicana.

En esta Fecha FIFA, ante el gran momento que vive Santi con el Feyenoord en Países Bajos, se intuía que su gran oportunidad con el Tri iba a llegar; sin embargo, recibió grandes críticas debido a su actuación ante Alemania, donde no pudo concretar oportunidades importantes de cara a portería. Ante estas críticas, su técnico en club, Arne Slot, salió a defenderlo.

¿Qué dijo el técnico del Feyenoord de Santi en Selección Mexicana?

Luego de no poder anotar ante Alemania, perdiéndose, al menos, una oportunidad muy clara en el área teutona, Santi Giménez fue duramente criticado por la afición mexicana; sin embargo, su técnico en el Feyenoord salió a respaldarlo, para que no pierda la confianza que arrastra en Países Bajos.

"Yo no he visto nada de eso. La versión que me trajo (su auxiliar técnico) fue que (Santi) tuvo grandes carreras en el sentido ofensivo. Tampoco debes mirar imágenes con jugadores solo para mostrar lo que están haciendo bien. Lo que entendí es que hizo algunas excelentes carreras y estuvo cerca de marcar un gol", puntualizó Slot.

Santi Giménez buscará este fin de semana ayudar a su equipo a escalar posiciones rumbo a la cima de Eredivisie y aumentar su cuota goleadora en esta temporada 2023-2024.