La controversia en torno al Mundial de Clubes 2025 no cesa. La reciente visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a las instalaciones de Televisa Univision en Estados Unidos ha avivado las especulaciones sobre los preparativos del torneo, especialmente tras la exclusión del León y la posible 'repesca' entre el América y el LAFC.

Lee también TV Azteca: Revelan cómo nació el apodo de 'Don Lama' ¡Lo bautizó un comentarista de futbol!

Este hecho, captado en redes sociales, ha generado todo tipo de comentarios entre aficionados y críticas desde el entorno del futbol mexicano.

El Mundial de Clubes, que se disputará del 14 de junio al 13 de julio de 2025 en Estados Unidos, será el primero con un formato ampliado de 32 equipos.

La polémica estalló el 21 de marzo pasado, cuando la FIFA anunció la expulsión del León debido a que comparte propietario con el Pachuca, otro participante del torneo.

Esta decisión desató la indignación del club esmeralda, y el entrenador Eduardo Berizzo no dudó en expresar su frustración contra Infantino, quien confirmó que América y LAFC disputarán un partido para ocupar el lugar vacante.

¿Por qué motivos Gianni Infantino visitó las instalaciones de Televisa Univision?

La visita de Infantino a Televisa, aliada estratégica de la FIFA para la transmisión del torneo en México y Estados Unidos, se centró en temas administrativos relacionados con la señal de los encuentros.

Durante la visita, el directivo suizo presentó el trofeo oficial del Mundial de Clubes y compartió detalles sobre las expectativas del certamen en programas como 'Despierta América'.

El directivo, ataviado en un traje y corbata negra, y camisa blanca, hizo un recorrido por las instalaciones de la televisora, donde fue recibido por Daniel Alegre, CEO de Televisa Univision.

Además de presentar el trofeo del Mundial de Clubes, fue el invitado especial del programa antes mencionado, donde dio detalles de la justa internacional.

Sin embargo, las redes sociales de la televisora no pudieron evitar que los aficionados vincularan la presencia de Infantino con el club América, equipo que podría beneficiarse de la repesca.

Berizzo, en particular, ha calificado la situación como injusta, defendiendo el derecho de su equipo a competir.

"Si el mundo fuese como yo quisiera, personas como Infantino no conducirían organizaciones como esta. La FIFA debe demostrar que es una institución íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido", explicó hace unos días el entrenador de los esmeraldas.