Como cada año, este lunes se llevó a cabo la ceremonia de los premios The Best, organizado por la FIFA y que reconoce a lo mejor del año dentro y fuera de las canchas.

Y pese a que se esperaba que por fin Erling Haaland fuera galardonado con el premio de mejor futbolista, ya que ganó prácticamente todo con el Manchester City, la ceremonia enmudeció al escuchar que el ganador había sido Lionel Messi.

Lee también ¿Alexis Vega se está devaluando? Se tuvo que bajar considerablemente su salario para llegar a Toluca

¿Por quiénes votaron Lozano y Ochoa?

Luego de que Messi obtuviera su tercer premio The Best, se generó mucha polémica por la decisión, ya que se esperaba que Haaland fuera el ganador. No obstante, pese a que hubo un empate entre el argentino y noruego, el criterio de desempate benefició a La Pulga.

Y recientemente se supo por quiénes votaron Jaime Lozano, como entrenador de la Selección Mexicana y Guillermo Ochoa como capitán de ésta. El portero del Salertnitana le dio cinco puntos Lionel Messi, tres a Kylian Mbappé y uno a Erling Haaland.

Por su parte, el Jimmy hizo lo propio con Haaland (cinco puntos), tres a Julián Álvarez y uno más a Ilkay Gündogan.