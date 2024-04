El ex quarterback estrella de la NFL, Tom Brady, no se quiso perder el Clásico del futbol español y estuvo presente en el palco de honor del Santiago Bernabéu junto al tenista Novak Djokovic y el actor Andy García; sin embargo, el ex jugador de los Pats fue más allá y tuvo la oportunidad de convivir con los jugadores

Previo a la remontada conseguida por conjunto blanco, Florentino Pérez, presidente del conjunto madridista, le otorgó una camiseta con el parche de las 14 Ligas de Campeones, junto al nombre y el dorsal elegido por el ex pasador. Brady eligió su mítico número '12' que lo acompañó durante su exitosa carrera con New England y Tampa Bay.

¿Cómo fue la convivencia en los vestidores?

Tras esto y con la euforia del triunfo conseguido ante el Barcelona, Tom Brady bajó hasta los vestidores del equipo merengue, donde de manera muy atenta saludó a cada uno de los jugadores como Toni Kroos, Jude Bellingham y Vinícius, entre otros.

El ex pasador de los Buccaneers mostró una gran sonrisa mientras saludó a cada uno de los elementos de Real Madrid; sin embargo, el rostro de admiración fue más evidente entre los futbolistas del equipo español, o al menos así quedó demostrado en el video que circuló en las redes sociales.

Cabe señalar que una de las situaciones curiosas de la convivencia entre Tom Brady y los jugadores del Real Madrid, fue cuando el ex QB pasó cerca de cada uno de ellos, pues la diferencia de estaturas era bastante significativa; el único que estuvo a la par de Brady fue el portero Thibaut Courtois, cosa que fue comentada en las redes sociales por los usuarios.

