Cruz Azul por fin pudo terminar su sequía de títulos de Liga de casi 25 años, ya que el Estadio Azteca fue testigo de cómo el cuadro celeste se impuso a Santos en el Guard1anes 2021.

Todos los jugadores fueron fundamentales, pero uno de los que le cambió la cara al equipo desde que llegó a la institución fue Yoshimar Yotún, mediocampista peruano que se convirtió en uno de los pilares de La Máquina.

¿Qué le pasó a Yoshimar Yotún?

Luego de conseguir el anhelado trofeo de Liga MX, inesperadamente Yoshi fue parte de la desbandada cementera, debido a que perdió protagonismo y tuvo que dejar el balompié mexicano para regresar a su país.

El Sporting Cristal peruano le abrió las puertas, donde una vez más es una pieza fundamental de su escuadra. Y pese a que se le perdió la pista, Yotún recientemente se hizo viral en redes sociales.

En la visita de su equipo al César Vallejo en la Liga 1 de Perú resultó fatídico para el futbolista de 34 años, ya que en una jugada dividida, sufrió una escalofriante lesión. Yoshimar se enfiló el área rival y cuando se perfiló para sacar un bombazo, abanicó el balón.

Con la fuerza que le imprimió a su remate, ya no pudo frenar su pierna, por lo que hizo palanca con un rival y de inmediato se tiró al césped debido al dolor. El Sporting Cristal dio a conocer que no fue una lesión ósea, pero sí afectó los ligamentos, por lo que no se sabe cuánto tiempo estará afuera de las canchas.