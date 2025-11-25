Cristiano Ronaldo probablemente no se perderá ningún partido de Portugal en la Copa del Mundo a pesar de su tarjeta roja en un partido de clasificación por dar un codazo a un oponente de Irlanda.

La FIFA publicó un veredicto disciplinario este martes que impuso una suspensión de tres partidos, aunque con dos de esos partidos diferidos por un período de prueba de un año.

Cristiano cumplió el partido de suspensión obligatoria en el último duelo de Portugal en la eliminatoria la semana pasada —una victoria 9-1 sobre Armenia que aseguró su lugar en la Copa del Mundo del próximo año.

Se esperaba que la superestrella fuera suspendida por al menos un partido más y comenzara lo que será su sexto Mundial en la banca. Sin embargo, no será así, y el exjugador del Real Madrid podrá disputar el primer partido de su selección en el torneo internacional,

Crisitano Ronaldo lanzó un brazo y golpeó al defensor irlandés Dara O’Shea con el codo en la derrota 2-0 en Dublín hace dos semanas.

El veredicto de la FIFA llega seis días después de que el jugador se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para una cena formal con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Crisitano ha jugado en la liga saudí durante tres años para un club mayoritariamente propiedad del fondo soberano que preside el príncipe.

