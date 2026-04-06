El delantero mexicano, Julián Quiñones, está en el momento más efectivo de cara al gol en su carrera profesional. Sus goles en la liga de Arabia no solo lo ponen como referente del Al-Qadisiya, sino que directamente como uno de los mejores goleadores del futbol mundial.

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¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones?

Luego de anotar un doblete en su último compromiso ante el Al-Ettifaq, el exjugador del América llegó a los 19 goles en este 2026. Además de ser la más alta para un mexicano, es la segunda mejor marca a nivel mundial.

El mexicano es sólo superado por Ivan Toney, del Al Ahll, de arabia Saudita, quien tiene 20 dianas.

Es importante mencionar que estos registros corresponden nada más en los cuatro meses que van de 2026. Aunque, si se toma en cuenta la temporada completa 2025-2026, el atacante se coloca en el top 10 global, con 26 tantos en liga.

Julián Quiñones, durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Con este presente, luce muy difícil que Javier Aguirre no lo tome en cuenta para la Copa del Mundo de 2026, ya que, aunque quizá el estilo de Quiñones no es de su agrado, es innegable el hecho de que en cualquier momento te puede contribuir con anotaciones.