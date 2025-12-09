Finalmente, la espera terminó. El sábado pasado, el Inter Miami se proclamó campeón de la Major League Soccer (MLS).

Luego de casi ocho años desde su fundación, las Garzas pudieron conquistar el trofeo de la Liga de Estados Unidos.

El equipo que dirige Javier Mascherano derrotó (3-1) al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup 2025 y se convirtió en el decimosexto en conseguir la corona.

Édier Ocampo (autogol), Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, con sus anotaciones, fueron los encargados de darle la victoria al conjunto de Florida en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Aunque, por supuesto que Lionel Messi también tuvo una destacada actuación al contribuir con dos asistencias.

El astro argentino volvió a tener un gran desempeño y fue factor para que el Inter Miami levantara su primer título de la MLS.

Por tal motivo, la Pulga fue reconocida como el Major Value Player (MVP) de la Temporada 2025, con lo que se convirtió en el primer jugador en la historia de Liga estadounidense en ganar el reconocimiento dos años consecutivos.

Además, se llevó la Bota de Oro, gracias a los 35 goles que marcó y también terminó como el líder de asistencias (26). Sin duda, tuvo una temporada espectacular con las Garzas.

Por si establecer un récord, Lionel Messi se encargó de hacerlo dos veces en el mismo partido.

Aunque, si nueva marca no la impuso solo, sino que la compartió con sus amigos: Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Los cuatro futbolistas se convirtieron en los primeros de la historia que conquistan la Copa del Mundo y MSL.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul levantaron el trofeo del Mundial con Argentina en Qatar 2022, tras derrotar a Francia en la final.

Mientras que Sergio Busquets y Jordi Alba conquistaron el título de la justa mundialista en Sudáfrica 2010 con la Selección de España, luego de imponerse a Países Bajos.

De esta manera, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Jordi Alba son los nuevos dueños del récord del jugador que ha sido campeón de la Copa del Mundo y de la MLS.