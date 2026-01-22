En la Selección Mexicana, Raúl Rangel no baja la guardia. De cara a los partidos amistosos que México jugará contra Panamá y Bolivia, el guardameta reconoció que la presión que siente en el combinado nacional es similar a la que vive en la portería de Chivas.

“Influye el estar en uno de los clubes más importantes de México. De ahí se deriva que en la Selección viva algo similar en términos de presión y magnitud de la afición. Eso es muy importante y es lo que me ha ayudado a estar aquí”, aseveró el futbolista.

A 139 días para que suene el silbatazo inicial de la Copa del Mundo de 2026, el “Tala” Rangel aceptó que —para formar parte de la lista final del estratega Javier Aguirre— deberá demostrar constancia. Misma que podría encaminarlo a proteger la portería del Tricolor en el Mundial.

“Creo que, al aceptarlo tal cual, el hecho de saber que estoy aquí es por algo, y ese algo tiene que ver con la constancia. No relajarme, mentalizarme en que puedo jugar”, continuó Rangel.

Esta noche, la Selección Mexicana saltará a la cancha del estadio Rommel Fernández para enfrentarse a Panamá. En la búsqueda de romper con una racha de seis partidos sin ganar, el Tricolor jugará con la obligación de empezar con el pie derecho el año mundialista.

En la convocatoria de Javier Aguirre para estos encuentros amistosos, el “Tala” Rangel compartirá espacio con Luis Ángel Malagón del América y Carlos Acevedo de Santos Laguna.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo partido de la Selección Mexicana?

Jueves, 22 de enero

Panamá vs México | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

