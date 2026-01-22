Santiago Giménez, jugador del Milan y delantero de la Selección Mexicana, habló sobre el desarrollo de talentos juveniles en el futbol mexicano al destacar el caso de Gil Mora como un modelo a seguir.

En entrevista con ESPN, el atacante señaló al joven de Xolos de Tijuana como prueba viviente de que debutar y consolidarse desde los 16 años es posible cuando se brinda confianza.

¿Qué dijo Santi Giménez sobre la juvenil estrella de los Xolos y del Tricolor?

"Una cosa primordial y muy importante es darle la confianza a los jóvenes cuando tienen 16 o 17 años, como con Mora. Es un ejemplo de que se puede a esa edad ser un gran jugador", afirmó Giménez.

El futbolista criticó la percepción común en México, donde a los 23 o 24 años aún se considera "joven" a un jugador.

"En México a los 23 o 24 se considera joven, pero porque se debuta tarde. A esa edad ya deberías estar consolidado", señaló.

Para Giménez, apostar por promesas tempranas no solo acelera su crecimiento personal, sino que genera interés de clubes europeos, clave para elevar el nivel competitivo del futbol nacional.

"Hay que darles confianza a los jóvenes y prepararlos para que a los 16 o 17 años estén jugando en la liga mexicana, los equipos europeos se interesan", agregó.

El delantero insistió en la necesidad de proyectos a largo plazo, aprender a convivir con el error y evitar rotaciones constantes que interrumpen procesos.

"Hacer un proyecto a largo plazo, permitir el error y tener una buena estructura podría hacer que México sea potencia mundial", comentó.