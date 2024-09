Pumas sufrió una dolorosa derrota (1-3) ante Tigres frente a la afición auriazul en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto de Gustavo Lema sumó su segunda derrota consecutiva en el Apertura 2024 y las críticas no se hicieron esperar.

Sin embargo, tras concretarse la victoria visitante sobre Los del Pedregal, se generó una polémica situación en las inmediaciones de CU.

Antes de que el autobús de la escuadra regiomontana partiera, una aficionada de Pumas encaró e insultó fuertemente a los futbolistas de Tigres.

“Tienen tres aficionados que no sea mamón. No tienen más aficionados más que tres que no sean mamones los pinch*s jugadores se deben a los aficionados y soy puma de corazón”, explotó la seguidora auriazul.

La molestia de la mujer se generó porque los dirigidos por Veljko Paunovic no quisieron acercarse para tomarse fotografías y regalar autógrafos, por lo que ella pedía “más respeto a la afición”.

Sin embargo, ante las ofensas, Javier Aquino, uno de los futbolistas que sí se encontraban con los seguidores presentes, le pidió que tuviera respeto: “Sin insultos nada más, señorita, no somos pinches, estamos aquí”.