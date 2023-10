En Chivas se habla de todo menos de lo deportivo, porque a pesar de que ya han pasado varios días, el tema de la indisciplina de Alexis Vega y Chicote Calderón sigue dando de qué hablar.

Sobre todo, después de que fueron reincorporados los jugadores fiesteros al primer equipo tapatío, aunque todo parece indicar que no van a volver a jugar en el redil este torneo.

Lee también Alexis Vega: La vez que admitió que desde niño le gustaba la fiesta y era indisciplinado

¿Qué dijo Alan Pulido de Vega y Chicote Calderón?

Alan Pulido se convirtió en uno de los consentidos de la afición de Chivas y, aunque ahora está lejos del club, habló sobre los indisciplinados del Rebaño Sagrado (Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez), donde dejó claro que el Guadalajara no es para cualquier jugador.

“Hay muchos jugadores que no están en su mejor momento y en ese equipo cuando tus figuras o las personas que respaldan al equipo no está en buen momento, el equipo tiende a caerse un poco, hay mucho jugador joven, sin tanta experiencia para manejar un equipo como es Chivas, con todas las expectativas que tiene, lo que lo rodea.

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras, clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja", comentó a TUDN.

¿Puligol es una voz autorizada en Chivas?

¿Qué ventajas ve de jugar para el Guadalajara?

Alan Pulido, último campeón de goleo de las Chivas (Apertura 2019), aseguró que hay muchas ventajas y desventajas de defender la playera rojiblanca, una de ellas es que si se consolidan es un gran trampolín para su carrera.

"La ventaja es que si te llega a ir bien y te consolidas y haces muy bien las cosas te pueden llevar a muchas partes, incluso hasta Europa, más allá de la selección es un equipo que tiene esa dimensión.

"Pero también siendo realistas si no te va bien, pasas desapercibido y logras caer en ciertas distracciones que el entorno maneja, pasas a ser un jugador a como puedes estar arriba, te hundes, es lo que tiene Chivas”, finalizó.