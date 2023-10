Alexis Vega, desde sus inicios en el Toluca, dio señales de que sería un gran futbolista, incluso más de uno lo veía como joya a pulir para la Selección Mexicana; pero al mismo tiempo, las indisciplinas estaban a la orden del día en su vida.

Para muestra el castigo que lo tiene relegado en Chivas sin jugar, ya que en su visita, precisamente a los choriceros, realizó una fiesta con mujeres en el hotel de concentración, por lo que fue separado del primer equipo junto a Chicote Calderón y Raúl Martínez.

Lee también Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez quedaron fuera de la convocatoria de Paunovic

¿Alexis Vega aceptó que es indisciplinado desde sus inicios?

Ahora que está muy de moda Alexis Vega, no por su futbol, sino debido a su indisciplina con Chivas, los internautas recordaron la visita del Gru al podcast de Jesús ‘Canelo’ Ángulo, donde reveló que desde joven ya le gustaba la fiesta y, aunque no tenía ni registro en Toluca, decidió escaparse para trasnochar con sus compañeros, siendo descubierto por el equipo.

“Un día nos fuimos a una fiesta, yo estaba morro y recién iba llegando (a Toluca), casi no salía, porque estaba enfocado a que me registraran. Íbamos todos y sólo se quedó uno en la casa club a dormir y le dijimos ‘cierra las puertas’ para que piensen que todos ya nos dormimos.

“Había un vigilante que revisaba que ya hubieras llegado a dormir y estuvo toque y toque, pero notó algo raro, porque nadie respondía y abrió todos los cuartos y se dio cuenta de que nadie había llegado a dormir. Nosotros hasta el otro día llegamos director al entrenamiento”.

Árbol que nace torcido, no hay millones que lo enderecen… ¿cierto o no Alexis Vega?



pic.twitter.com/ICbryISRnF — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 19, 2023

¿Qué castigo recibió Vega?

Por otra parte, el Gru Vega aseguró que luego de que fueran descubiertos, el entrenador habló fuerte con él, debido a que ni siquiera estaba registrado aún con el equipo, por lo que no le quedó de otra que disculparse y señalar que no volvería a suceder.

“El profe me dijo: ‘tú todavía no estás registrado y ya andas haciendo mamadas', yo estaba muy apenado y le dije ‘no vuelve a pasar, sé que la regué, pero me invitaron mis compañeros y quise ir con ellos, nadie me obligó'”.