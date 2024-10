El atacante mexicano Alan Pulido reconoció que su etapa con las Chivas Rayadas del Guadalajara fue una de las mejores en su carrera, actualmente Pulido milita en la MLS de los Estados Unidos, pero eso no es impedimento para estar atento de todo lo que hace el equipo rojiblanco y tiene el deseo de regresar para jugar n un par de temporadas más y retirarse.

Lee también David Faitelson revienta a Mauricio Sulaimán por solapar a los hijos de Julio César Chávez

¿Qué dijo Alan Pulido de Chivas?

En una entrevista para Legionarios Latam, expresó que Chivas tiene un gran valor por lo cual tiene las ganas de regresar; “Siempre está por ahí regresar a México. Lo lindo seria poder regresar a Chivas en su momento, realmente lo he dicho ahí es un equipo que se ganó todo mi corazón, todo mi cariño”.

Puligol destacó que todavía tiene una casa y varios objetos en Guadalajara, por lo cual dijo que el cariño sigue y es difil no acordarse de los buenos momentos que tuvo; “la gente cuando voy a Guadalajara me recibe de una manera muy linda y eso es algo que tengo guardado. Tengo allá mis cosas y creo que tendré grandes amigos”.

Otra de las opciones para Alan Pulido también son los Tigres, equipo con el cual debutó; “obviamente me gustaría, no descarto esa posibilidad de poder ir a regresar a Tigres, ahí crecí y también me forme como jugador, estoy abierto a todas las posibilidades, pero la idea principal es regresar a México”, subrayó.

Alan Pulido reconoció la superioridad del futbol estadounidense sobre el mexicano. Foto: Imago7

Actualmente Alan Pulido juega para el Sporting Kansas City, además de jugar para los Tigres y Guadalajara, jugó en el Levandiakos y Olympiacos en Grecia, como profesional lleva hasta el momento 146 goles de manera oficial.