El delantero mexicano, Alexis Vega, menciono que hoy vive un gran momento al regresar al equipo de sus amores que es el Toluca y al estar con la Selección Mexicana disputando la Copa América, sobre su paso con las Chivas el delantero señaló que no vivió la mejor etapa en su carrera.

¿Qué opina Alexis Vega de Chivas?

En una entrevista con TV Azteca, Vega mencionó que se encuentra en búsqueda tanto con México como con Toluca de obtener su mejor nivel.

“Cuando llegue a Toluca me enfoque en lo que hablamos de Guadalajara, tuve un tiempo de rebeldía en el cual no trabajaba para mí y después me paso factura, hoy estoy enfocado, regresé me quise poner a tono y empecé a encontrar muchas cosas que para mi son lo más importante para mi y mi rodilla era lo fundamental”, explicó.

"En Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía y me pasó factura...". 🗣️



Vega estuvo cinco años con Chivas donde jugó 135 encuentros y marco 27 anotaciones.