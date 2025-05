Hoy en día, Alexis Vega vive uno de los mejores momentos de su carrera con Toluca. Fue de los mejores jugadores del futbol mexicano en la fase regular, y el domingo jugará la Final del Clausura 2025 ante América.

Todo esto, mientras comanda a la ofensiva de los dirigidos por Antonio Mohamed. Sin embargo, recientemente se dio a conocer la razón por la que el atacante mexicano le dijo que no a una oferta de Cruz Azul, antes de que los Diablos Rojos contemplaran su regreso.

¿Por qué Alexis Vega no llegó a Cruz Azul antes de su vuelta a Toluca?

En una entrevista de La Última Palabra, José Saturnino Cardozo reveló que Alexis Vega lo consultó para tomar una decisión de a dónde irse luego de salir de Chivas.

Cardozo es alguien que conoce muy bien a Vega, pues él fue quien lo debutó en febrero del 2016, cuando el delantero tenia solo 18 años. Así que le aconsejo regresar al equipo donde todo empezó.

“Consagrarse en Primera División no es fácil, primero hay que lograr debutar y después consolidarse. Alexis lo consiguió, lo llevó a Chivas. Al final me llamó y me dijo: ‘Necesito que me asesore un poquito, tengo dos ofertas ‘. Toluca se metió después, tenía una oferta de México y otra de Monterrey, pero le dije que tenia que regresar a casa, que no era el momento de ir a un equipo de la Ciudad de México”, reveló Cardozo.

Además, contó que Tigres y La Máquina eran los dos equipos que ofertaron formalmente por Alexis. “Tengo entendido que eran Tigres y Cruz Azul. Me parece que son equipos mediáticos, más Cruz Azul, donde iba a estar en medio de todo. Si no jugaba bien en los primeros partidos iba a sufrir mucho”, finalizó el exgoleador.

Al final, parece que los consejos de Cardozo le sentaron muy bien al '9' de Toluca, pues todo indica que volver fue la mejor decisión que pudo tomar tras su marcha del Guadalajara.

