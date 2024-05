Álvaro Morales feliz por ausencia de Guillermo Ochoa en Selección Mexicana: 'A toda madre'

Este viernes, Jaime Lozano anunció la convocatoria de jugadores rumbo a los amistosos de la Selección Mexicana ante Bolivia, Uruguay y Brasil, así como la prelista de los jugadores que disputarán la Copa América, donde 23 representantes del país serán seleccionados y dentro de las novedades es la ausencia de Guillermo Ochoa.

Esto ha provocado diversas reacciones, entre ellas la de Álvaro Morales, presentador de programas en ESPN, y gran detractor del guardameta mexicano, quien ha aprovechado para burlarse de Paco Memo.

Morales, que en ocasiones anteriores ha afirmado que Guillermo Ochoa es un peligro para México, y que lo criticó durísimo en la derrota del Tri ante Estados Unidos por la Final de la Nations League, ahora ha expresado su alegría por no ver al portero en la lista de Selección Mexicana, exigiendo que no vuelva más al representativo.

"Guillermo Ochoa no va a la Copa América. A toda madre. Guillermo Ochoa no va a la Copa América. Por un lado, me pone feliz el poder que ejerzo en esta industria. Me da mucho gusto que un portero que ya está decrépito, un portero que ha sido un 'líder', haya decidido bajarse él para buscar un equipo. Que como no va a ser el titular hace berrinche y dice 'no voy'. Si Guillermo Ochoa no va a Copa América, que ya no vuelva a ser convocado, no vaya a ser que Ochoa, ante el parámetro de lo que significa una Copa América donde lo humillaron una vez, no vaya a ser que diga 'que le vaya mal a la Selección, que le vaya a Malagón y que pidan Memo Memo'. Es un animal político, que es un peligro para el Tri", expresó Morales.

Cuidado con Ochoa, aún sería un peligro para el Tri… pic.twitter.com/RH3uUIpRII — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) May 10, 2024