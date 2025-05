A fin de mes se llevará a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX para discutir las decisiones para mejorar el futbol mexicano, entre las que destacan discutir nuevamente el Fondo de Inversión, aumentar a 20 equipos la Primera División y en consecuencia, rechazar el regreso del ascenso y descenso.

Sin embargo, para Andrés Fassi, director deportivo de los Bravos de Juárez, el problema radica en que "siguen imperando los intereses personales sobre los del futbol".

"Me da mucha pena que México no aprenda, veo los mismos problemas de siempre, la problemática no es finalmente si hay ascenso o descenso, la problemática es que siguen imperando los intereses personales por sobre los intereses del futbol y eso es muy grave para la Liga, para la Selección Mayor, para las aspiraciones que tantos millones de mexicanos tienen con el Mundial", declaró el padre de la golfista María Fassi.

"Es un país que está muy dividido en la estructura de dueños, mucho más allá de las peleas momentáneas que si de repente es importante aprobar un crédito para los clubes o si queremos descenso o ascenso. México necesita urgente un cónclave, que los dueños se asinceren, sacarse la careta todos y establecer realmente el mejor beneficio de lo que se puede estructurar para el futbol, yo creo que México tiene absolutamente todo para poder ser de las mejores ligas del mundo" agregó.

¿Qué fue lo que dijo Andrés Fassi sobre Televisa y TV Azteca?

Con años de experiencia en Grupo Pachuca, Fassi apuntó directamente contra Televisa y TV Azteca.

"Los señores de pantalón largo y sobre todo algunos muy determinados, como es el caso de lo que ha pasado a través de los años con la estructura de Televisa y TV Azteca, hasta que ellos no cedan y sigan prevaleciendo los intereses personales, el futbol mexicano definitivamente no logrará crecer", manifestó en el hoyo 18 de El Camaleon en el México Riviera Maya Open.