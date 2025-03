En el partido de la Jornada 11 del Clausura 2025 de la Liga de Expansión MX, Alebrijes de Oaxaca cayó 2-3 ante Coyotes de Tlaxcala en un duelo que lamentablemente dejó una gran sospecha.

El marcador pasó a segundo plano tras un insólito autogol de Diego Zago, jugador de Coyotes, que abrió la cuenta del encuentro y desató una ola de sospechas en redes sociales sobre un posible amaño.

Lee también Gerard Piqué hace 'acto de presencia' en concierto de Shakira en la Ciudad de México

La jugada ocurrió poco antes del descanso del partido, en un tiro de esquina a favor de Alebrijes.

¿Qué fue lo que hizo el jugador de Coyotes que levantó sospechas de un posible amaño?

Zago, en un supuesto intento por despejar el balón, terminó enviándolo con fuerza hacia su propia portería, dejando sin reacción a su propio arquero Ricardo Rodríguez.

El tanto, que puso el 1-0 momentáneo, sorprendió a propios y extraños por la manera tan peculiar en que se dio, lo que llevó a los aficionados a cuestionar las intenciones detrás del error.

Incluso, durante la narración los mismos comentaristas se preguntaron con incredulidad qué intentó hacer el jugador del equipo de Tlaxcala.

"¿Qué pasó mi falco, estoy atónito, sin palabras. Es Diego Zago, si no me equivoco ¿Qué intenta? ¿Por qué quiere despejar hacia allá con esa forma, con esa violencia? Termina aventándose un autogolazo (...) ¡Esto es algo raro!", dice el comentarista de Hi! Sports TV tras el gol.

En plataformas como X, los comentarios no se hicieron esperar. “Rarísimo, liga amañada”, escribió un usuario, mientras otro señaló: “Una de dos, o está enfermo de la cabeza o es tema de apuestas, simplemente no lo entiendo”.

Incluso hubo quien ironizó: “Lo más seguro es que ganó una buena feria”.

Las sospechas en el futbol mexicano no son nuevas dentro de sus categorías menores y es que ha estado bajo la lupa por supuestos patrones irregulares en algunos partidos.

Este contexto alimentó aún más las teorías de los aficionados, quienes relacionaron el autogol de Zago con casos como el del Real Apodaca en la Liga Premier, donde también se habló de amaños y apuestas.

A pesar del traspié, Coyotes de Tlaxcala logró reponerse en el marcador y se llevó la victoria por 3-2, consiguiendo así su primer triunfo en el Clausura 2025.