La Selección Mexicana tiene un ataque de lujo comandado por Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quienes son los mejores futbolistas del momento. Eso se notó en el choque de media semana ante Canadá.

No obstante, pese a que la delantera está segura con los futbolistas del Fulham y Milan, respectivamente, a muchos les causó curiosidad que Javier Aguirre no llamó a Henry Martín, quien es de los más efectivos en Liga MX.

¿Henry Martín tiene problemas con Henry Martín?

Previo a que México busque levantar su primer título de la Concacaf Nations League ante Panamá este domingo, Javier Aguirre dio una entrevista a TUDN, donde entre muchos temas, habló de la ausencia de Henry Martín.

El Vasco, fiel a su estilo, aseguró que no está para tolerar berrinches de los jugadores, ya que parece que eso fue lo que le costó su lugar al atacante del América, quien se quejó por no jugar la Ida de la serie ante Honduras.

Raúl Jiménez y Santiago Giménez son las principales opciones de la Selección Mexicana en la delantera. Foto: Imago7

“En Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry, es una pena, pero es la Selección Nacional, en un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el pinche año, pero aquí no, no te gusta, pa’ fuera, y no lo digo por Henry”, comentó Aguirre.

Por otra parte, el Vasco Aguirre argumentó que por el momento tiene mejores delanteros que Henry, por lo que decidió descartarlo para los juegos del Final Four de la Concacaf Nations League.

“Es una bendición que tengas seis a que tengas uno y rezando para que no se te lesione, ya es chamba mía y de los colaboradores armar la mejor manera posible de juego pidiéndoles paciencia a los que no inicien”, dijo a TUDN.