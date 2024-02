La Selección Mexicana vivió en el Mundial de Qatar 2022, algo que no vivía desde Argentina 1978: quedar eliminada en fase de grupos. Pese a contar con jugadores de la talla de Andrés Guardado, Héctor Herrera, Hirving Lozano, entre otros jugadores.

A pesar de los enormes señalamientos hacia Gerardo 'Tata' Martino por la eliminación temprana de México, uno de sus auxiliares en su gestión al frente del Tri, el también argentino Norberto Scoponi, señaló que la culpa del fracaso fue de los jugadores y no del técnico sudamericano.

¿Qué dijo Scoponi de la eliminación de México en Qatar 2022?

El exguardameta de la selección argentina, con pasado en el futbol mexicano, aseguró que los jugadores no llegaron preparados para disputar el Mundial.

"Nosotros llegamos bien los primeros partidos, pero en el Mundial no llegamos bien; llegamos con lesionados, con gente que era pesada, y no llegaron bien físicamente, como Herrera, Jiménez que venía golpeado, Funes Mori que también venía golpeado y en la etapa final venían disminuidos físicamente. Cuando son partidos tan seguidos, el cuerpo se resiente si no estás bien. No llegamos bien física ni mentalmente por la cantidad de lesiones", expresó Scoponi.