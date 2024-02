El sábado pasado, León y América protagonizaron un partido bastante cerrado en el Bajío, que tuvo que definirse desde el manchón de penalti en los minutos finales. Jonathan Rodríguez fue el encargado de darle la victoria a las Águilas.

No obstante, el resultado generó mucha polémica debido a la decisión que tomó el VAR en la pena máxima. Corría el minuto 94 cuando Stiven Barreiro, en su intento por cortar un tiro de esquina estiró el brazo, aunque las tomas no dejaban claro si había tocado o no el balón.

¿Qué dijo Stiven Barreiro luego del polémico penalti?

De cara a su visita al Atlas, Stiven Barreiro habló ante los medios de comunicación. Y todos le preguntaron sobre la polémica jugada ante los azulcremas, donde aseveró que jamás tocó el balón, por lo que claramente no se debió marcar el penalti en contra que les costó la derrota.

“Una jugada desafortunada, creo que merecíamos llevarnos la victoria, pero bueno, creo que en la última jugada, sinceramente, yo no la toco con la mano y el referí dice que la hay y bueno, hay que darle la vuelta a la página y seguir trabajando, no nos cerraremos por eso nada más”, comentó.

La jugada causó mucho debate, ya que muchos consideran que no se debió marcar la falta en el área. Además, cuando se revelaron los audios del VAR, quedó claro que ni los árbitros encargados estaban totalmente seguros de la sanción.