Guillermo Álvarez, quien por más de 30 años fue director de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente del equipo de futbol, dio una entrevista al periodista David Faitelson ―a través de su canal de Youtube― en la que se dice inocente de todos los cargos que hay en su contra, en la que se dice decepcionado de la actualidad del equipo de primera división, pero asegura una cosa:

“Regresaré a Cruz Azul”.

Guillermo Álvarez Cuevas, desde hace tres años se encuentra escondido al haberse levantado órdenes de aprehensión en su contra, las cuales dice, se realizaron de forma irregular.

Pero más allá del tema legal y político, el cual dice que tiene mucho que ver para su estado actual “aunque no digo nombres porque sería especular”, el llamado Billy asegura que no ve los juegos de Cruz Azul, pero sí la tabla de posiciones, asegura que nunca vendió finales ni llamó a jugadores para que se dejaran ganar en aquella semifinal ante los Pumas en el Apertura 2020.

“No he podido ni he querido ver los juegos de Cruz Azul, pero es inevitable ver la tabla de clasificación y ahí sí los números no mienten. Ese desequilibrio entre líneas defensivas y ofensivas hablan por sí solos… Se puede tener un equipo perdiendo finales, pero nunca siendo tan débil y cayendo por marcadores escandalosos (como ese 7-0 ante el América), y teniendo un plantel que haya ganado un título y en menos de ocho meses , sólo hay un jugador o dos que eran parte de él, y ni eran titulares. Se fueron trece jugadores. No se puede deshacer un equipo, cuando hay que conservar una columna vertebral…”, mencionó.