Brian Rodríguez no ha podido aparecer con el América en este torneo Apertura 2026 de la Liga MX y su regreso tardará más de lo esperado.

Luego del empate (1-1) frente al Atlante, Guillermo Almada, técnico de las Águilas, mencionó que para la siguiente Jornada 3 ya podría contar con los futbolistas que disputaron la Copa del Mundo 2026.

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Sin embargo, este sábado el cuadro de Coapa informó una lesión de Brian Rodríguez, por lo que su regreso a la canchas después del Mundial 2026 tardará más.

"El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento. La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días", informó el cuadro azulcrema.

Brian Rodríguez no juega con los capitalinos desde los Cuartos de Final del Clausura 2026, frente a los Pumas en Ciudad Universitaria; con Uruguay, fue parte del fracaso charrúa que se quedó en Fase de Grupos del Mundial 2026.

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