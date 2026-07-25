El futbol mexicano tendrá este sábado un nuevo campeón. Cruz Azul y Toluca se enfrentarán por el título del Campeón de Campeones 2026, en un duelo que reunirá a los monarcas de los dos torneos de la temporada pasada.

La Máquina llega como campeona del Clausura 2026, mientras que los Diablos Rojos conquistaron el Apertura 2025, por lo que ambos equipos buscarán comenzar la nueva temporada con otro trofeo en sus vitrinas.

El partido se disputará hoy, sábado 25 de julio, a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

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¿Dónde ver EN VIVO el Campeón de Campeones de hoy?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Además del trofeo, el ganador tendrá como premio la posibilidad de disputar la Campeones Cup frente al Inter Miami, en un partido programado para el 16 de septiembre.

Así, Cruz Azul y Toluca no solo se jugarán el primer título de la temporada, sino también el boleto para volver a enfrentarse a uno de los clubes más importantes de la MLS.