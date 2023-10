Bruno Marioni es una verdadera leyenda de los Pumas. El argentino fue bicampeón en 2004 bajo el mando de Hugo Sánchez y finalista de la Copa Sudamericana, anotando el gol que llevó hasta los penales el duelo ante Boca por la 'otra mitad de la gloria'.

En México, el 'Barullo' tiene un amplio historial, luego de militar en las filas de los Pumas entre 2004 y 2006, tras un paso por el futbol europeo y de su país. Tras su salida de CU, Marioni pasó a jugar con el Toluca, y tras otro paso por sus tierras, regresó al país para jugar con Pachuca, Atlas y Estudiantes Tecos. Pero, según él, pudo jugar para otro equipo.

¿Qué dijo Marioni sobre jugar en el América?

Marioni, en el 2000, salió de Argentina para jugar en España. Primero lo hizo en el Villarreal y luego en el Tenerife, y mientras militaba en este club, recibió un llamado de un campeón del mundo. Óscar Ruggeri, técnico del América en el 2003, llamó al 'Barullo' para preguntarle si deseaba jugar en Coapa, ante una posible negación de Claudio 'Piojo' López.

"Me voy después de salir campeón y goleador (de Argentina) a España y me quedo en Tenerife. Me tenía que operar y me estaba recuperando. Recibí un llamado y me dice '¿qué vas a hacer?'. Voy a recuperarme y no sé si me quedo acá o me voy a otro lugar. Me dice' estoy negociando con el 'Piojo' López', pero si no se da el 'Piojo' López, ¿te interesaría venir?'. Dije 'sí'", expresó Marioni a Jorge 'Burro' Van Rankin en entrevista.

Al final, Claudio López aceptó jugar para el América, con quien logró conquistar el título del Clausura 2005, uno más de Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la CONCACAF. Marioni, por su cuenta, fue a Independiente después del llamado, para luego recalar en los Pumas... el resto es historia.