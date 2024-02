El programa ‘En Caliente' de TV Azteca ahora sí sacó lumbre con la visita de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y la participación del experimentado analista Eduardo Lamazón.

‘Don Lama’ cuestionó al boxeador tapatío sobre sus peleas con algunos periodistas: "¿Qué te molesta de los periodistas? Te has peleado con varios, cuando menos verbalmente. ¿Te enojas tengas o no tengas razón?".

“Tu me puedes decir muchas cosas pero yo con hechos te las compruebo. Puede ser objetivo y si estoy mal lo acepto. Pero si hablas más del fanatismo y empiezas a ofender, entonces eso ya es diferente", respondió Saúl.

Pero todo se prendió aún más cuando Lamazón habló sobre las distintas opiniones que tienen los periodistas que se dedican al boxeo y el Canelo le echó en cara que fue uno de los dos únicos periodistas que lo vio perder ante Miguel Cotto en 2015.

“Me viste perder con Cotto. Fuiste uno de los cinco que no me vio ganar. De los 115 expertos en el boxeo, cinco no me vieron ganar. Tres me vieron empatar y uno de los que me vio perder fuiste tú. De esos expertos en el mundo, ¿quién está mal, la mayoría o los dos que me vieron perder?”.

Posteriormente Eduardo Lamazón reconoció que se equivocó, como le ha sucedido a lo largo de su carrera como analista de boxeo a la hora de dar su tarjeta.

Al final, el periodista aseguró que no hay ninguna campaña en contra del Canelo, quien también aclaró que no ve a Lamazón como un enemigo y que lo de Cotto era algo que algún día le iba a decir.

“Pues algún día te lo iba a decir, se presentó, pero créeme que te admiro y te respeto. (...) Te has equivocado conmigo, te has equivocado a lo mejor con mucha gente pero yo te respeto 100 por ciento. (...) Pero no es pelea, es una plática”.

