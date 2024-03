Carlos Hermosillo explotó contra Guillermo Ochoa: 'En Selección no sé qué compromisos existan'

Guillermo Ochoa vive uno de los peores momentos en su carrera profesional. Esta semana, fue banqueado por el entrenador de la Salernitana, luego de que la semana pasada el guardameta llegara a mil goles recibidos en futbol de clubes en toda su carrera y cometiera un grave error en la derrota del conjunto de Salerno, que apunta al descenso (sería el tercero del canterano americanista en Europa).

Pese a esto, Jaime Lozano decidió convocar a Ochoa para los duelos finales de la Nations League de Concacaf, donde México enfrentará a Panamá en la ronda de Semifinales, y después a Estados Unidos o Jamaica, sea en duelo por el título o por el tercer lugar. Y esto ha hecho explotar a Carlos Hermosillo, actual comentarista de Fox Sports, que ha atacado con todo a Paco Memo.

¿Qué dijo Carlos Hermosillo de la convocatoria de Guillermo Ochoa a Selección Mexicana?

El exfutbolista, leyenda de Cruz Azul, realizó un video en redes sociales solamente para hablar del tema de Guillermo Ochoa, donde ha calificado, indirectamente, la convocatoria de Paco Memo como injusta, debido a que no vive el mejor momento.

"Hace una semana atrás, yo veía que Memo Ochoa llegó a mil goles. Hoy en la selección el llamado se ha deformado. Yo tengo entendido que en la selección van los que mejor momento pasan y no el historial. Hoy en día no sé qué compromisos puedan existir. Tenemos que darle cabida a los que vienen mejorando, a los que tienen un futuro.

¿Posibilidades de ser titular? Yo no lo veo así. Lo que yo veo, me parece muy difícil que hoy a Memo Ochoa se le quite la portería. ¿El jugar en Europa te garantiza tener un puesto titular? ¿Tener una historia te garantiza un lugar en selección? Hoy tenemos que pensar que tienen que estar los mejores", expresó Hermosillo.