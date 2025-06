Efraín Juárez está preparando el que será su segundo torneo al frente de Pumas. El entrenador ha tenido problemas para el armado de su equipo, ya que hasta le momento no han llegado refuerzos.

No obstante, el timonel de los universitarios estuvo gestionando la que pudo haber sido la contratación bomba de la Liga MX. Desafortunadamente no logró convencer al jugador.

¿Carlos Vela iba a jugar en Pumas?

Efraín Juárez se encuentra en la pretemporada de los Pumas, donde está implementando en sus jugadores el estilo de juego que pretende que desplieguen en el terreno de juego.

Juárez sabe que necesita fichajes en zonas específicas en la cancha, por lo que ya se las hizo saber a su directiva. Sin embargo, durante una charla que dio a Fox Sports, salió el nombre de Carlos Vela a relucir.

Efraín reveló que estuvo tratando de convencer al Bombardero de tener su ‘último baile’ en el futbol mexicano. Le sugirió que se convirtiera en jugador de los Pumas, aunque no pudo obtener el ‘sí’.

Carlos Vela y Efraín Juárez jugaron juntos en la Selección Mexicana. Foto: Especial

"Le escribí y le digo: 'Te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México'. Me contestó algo muy bonito y al final me dijo 'me voy a retirar'. Me escribió otra cosa muy bonita y me dijo: 'en otras circunstancias me hubiera encantado que me dirigieras'", reveló el entrenador del Club Universidad.

Vela decidió hace un par de semanas poner fin a su carrera como futbolista profesional. Pese a que se habló del interés de varios equipos, el delantero mexicano optó por colgar los botines.

Efraín Juárez y Carlos Vela tienen una gran relación. Ambos fueron campeones del mundo con la categoría Sub 17 de la Selección Mexicana en 2005. Posteriormente dieron el salto a la Mayor y disputaron la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.