Antonio de Valdés es uno de los periodistas deportivos más serios de Televisa. Sin embargo, ni él se salvó de que lo pusieran en jaque en una transmisión del pasado durante unos de los segmentos humorísticos.

Toño era un infaltable en las coberturas de la televisora en eventos importantes como Mundiales o Juegos Olímpicos, a los que también solían llevar a personajes como Brozo y Eugenio Derbez, quienes se encargaban de pausar la serenidad que había en los foros.

¿Quién hizo sudar frío a Toño de Valdés?

Hace poco Antonio de Valdés estuvo en el canal de YouTube de Adela Micha, donde recordó, ahora con humor, uno de los momentos más incómodos que ha vivido en un programa de televisión.

Todo ocurrió en la cobertura de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, en la que tras la eliminación de México se integró al programa de La Jugada. Él jamás se imaginó que le tenían preparado un recibimiento con una broma subida de tono.

"Estábamos en Japón, cuando eliminan a México voy a Corea y ya me quedo en el programa, y en el primer día que ya estaba yo en el programa, ahí estaban sentados Bianchi, Javier (Alarcón) y Brozo, él estaba junto a mí, y lo planearon evidentemente, pero yo nunca me enteré", contó entre risas el comentarista de Televisa.

Antonio de Valdés vivió un momento incómodo junto a Brozo e Isabel Madow en la cobertura de Televisa en Corea-Japón 2002. Foto: Especial

Brozo llamó a Isabel Madow y de inmediato comenzó a poner en aprietos a Toño de Valdés. El humorista le realizó varias preguntas incómodas, a tal grado que el comunicador empezó a “sudar frío”.

“Llegó la secretaría (Isabel Madow) y empezó Brozo a decir: 'solo dime una cosa, ¿la deseas?'; me quedé estoico, empecé a sudar, no sé cuánto duró eso, pero para mí fueron horas. Isabel estaba aquí ( a su lado), y Brozo me decía: 'pero ¿la deseas?', y me dice: 'bueno, ya vi que no vas a contestar nada, entonces dame la mano aquí por debajo del escritorio y solo apriétame la mano si es que la deseas”, rememoró De Valdés.

Finalmente, Toño de Valdés se negó a decir si es que apretó con fuerza la mano de Brozo y agradeció que a lo largo de esos años únicamente ellos dos conocen la respuesta a su intensa pregunta.