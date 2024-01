Javier 'Chicharito' Hernández está a un paso de volver a Chivas. Él mismo lo aceptó, donde aseguró que su deseo como futbolista profesional es regresar al Guadalajara.

"Mi deseo es volver a Chivas, sé a dónde quiero ir. ¿Cómo no? Si es el equipo que me vio nacer, que me dio todo y me formó como futbolista", expresó Hernández en su transmisión de Twitch.

Aunque aseguró que su representante se reunirá con Chivas esta semana, y que existe un acuerdo con Amaury Vergara, ya que expresó que habló con el dueño del Rebaño, 'Chicharito' se mostró cauto y expresó que 'hasta que no sea oficial' no hay nada.

"Todavía no hay nada cerrado. El que tiene que concretar esto es entre la directiva y mi representante, Lorenzo Román. No quiero que Chivas vaya a sufrir para que yo vaya. Me encantaría firmar ya, estoy esperando a que me envíen un contrato donde los dos ganemos. Resulta que se puede dar el regreso", puntualizó Hernández.

En el streaming, 'Chicharito' se mostró complaciente con la afición de Chivas, a quien describió como "la pinche mejor afición del país" y donde contestó mensajes que sus suscriptores le enviaban.