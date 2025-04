Es una realidad que Javier Hernández no ha sido el mismo goleador desde que llegó a Chivas, que lo que fue durante la etapa dorada de su carrera. Incluso, en el presente torneo registra apenas un gol en 11 partidos.

Pese a esto, el delantero mexicano asegura que todavía tiene mucho que aportar como futbolista, y se apunta para ir al Mundial de 2026, si Javier Aguirre así lo decide.

Aunque claro, la competencia en el ataque nacional es dura. Santiago Giménez y Raúl Jiménez, se perfilan para ser los delanteros que la Selección Mexicana utilice para la próxima justa mundialista.

¿Chicharito va a ir al Mundial de 2026?

“Sí, claro que es un sueño jugar el Mundial en México, como quedar campeón en cada torneo que juegue, siempre le voy a tirar a lo más alto, a mi no me da miedo", dijo en entrevista para Récord.

"Por eso pude jugar en los clubes que he jugado y lograr lo que he logrado, porque nunca he tenido miedo a aspirar a lo más alto y a ponerme a trabajar para lograrlo", añadió el atacante.

Se debe recordar que Chicharito es el máximo goleador en la historia de la selección, tiene 52 goles con el combinado mexicano. Ya se verá si Hernández puede vivir un último Mundial en el ocaso de su carrera.

