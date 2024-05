Chivas y América sellaron un empate sin goles en el estadio Akron en lo que fue la Ida de la Semifinal del torneo Clausura 2024, pero como todo buen Clásico Nacional, los primeros 90 minutos dejaron varias polémicas dignas de estudio en las mesas de análisis deportivos.

Lee también ¿Cuándo y dónde ver la Ida de la Semifinal de este jueves 16 de mayo entre Monterrey y Cruz Azul?

Uno de los personajes que salió a desmenuzar una de las jugadas controversiales del Clásico de Clásicos fue el exárbitro Marco Antonio Rodríguez, quien usó sus redes sociales para dar su punto de vista sobre una de las jugadas que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

¿Cómo fue la jugada del 'Oso' González?

Al minuto 76 del cotejo, el rojiblanco Rubén González pudo ver la tarjeta roja por una dura entrada sobre Brian Rodríguez, pero el silbante Óscar Mejía dejó la acción en tarjeta amarilla.

La polémica fue que el VAR no llamó al árbitro central para que revisara la acción, solo escuchó unos segundos y después pidió que se reanudara el partido.

Tras esto el apodado 'Chiquimarco' señaló que la falta del 'Oso' González fue bien sancionada con el cartón preventivo por el nazareno Óscar Mejía, ya que desde su apreciación el contacto con el jugador azulcrema se dá después de tocar el balón.

"#ChiquiVAR La decisión arbitral de no expulsar al 'Oso' González fue conforme a la lógica de la infracción. El jugador de Chivas ataca el balón barriéndose, jugándolo e incluso cambiando la trayectoria del mismo y el tackle al tobillo es la consecuencia de la acción inicial, tiene los argumentos para tarjeta amarilla. Será polémica por el tema mediático y lo aparatoso de la acción", explicó el exárbitro.

#ChiquiVAR la decisión arbitral de no expulsar al 🐻 González fue conforme a la lógica de la infracción.



El jugador de @Chivas ataca el balón barriéndose, jugándolo e incluso cambiando la trayectoria del mismo y el tackle al tobillo es la consecuencia de la acción inicial, tiene… pic.twitter.com/cECTomhsRo — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) May 16, 2024

¿Cómo reaccionaron los usuarios de X ante la explicación de 'Chiquimarco'?

Para los usuarios de la red social de X, la apreciación del excolegiado no fue bien vista por lo que algunos de los antes llamados 'tuiteros' se fueron con todo contra el exsilbante.

"No se por qué, pero mucho me temo le vas a las Chivas!!!!", "Clara roja... Defiendes lo indefendible", "En otros juego del América he mirado tus comentarios y en jugadas idénticas opinas diferente. Nada raro", "Va con los tacos por delante!!! Es claro juego brusco grave aunque toque el balon antes!!!!", "Era roja, dilo", "Corrige tu postura Chiquimarco, el 'Oso' González nunca toca el balón", "Miedito de ponerla en cámara lenta?", fueron algunos comentarios de los usuarios de X.