La Chofis López fue uno de los mayores prospectos de la cantera de Chivas. Desde que debutó el jugador dejó muy buenas sensaciones, por lo que más de uno se atrevió a decir que no duraría mucho en la Liga MX para dar el salto a Europa.

Todas esas expectativas se derrumbaron debido a las constantes indisciplinas del atacante del Guadalajara. Perdió protagonismo, por lo que se fue del club en dos ocasiones antes de ser vendido al Pachuca.

¿Cómo debutó La Chofis en Chivas?

Chivas es semillero de grandes futbolistas, pero que lamentablemente no han sabido explotar todo su potencial en la cancha. Un par de ellos son Marco Fabián y La Chofis López.

Pese a que estuvieron poco tiempo en el primer equipo, Javier López recordó cómo es que su compañero en una ocasión fingió una falta para que pudiera debutar en Primer División con Chivas bajo el mando de Benjamín Galindo.

“Contra León, cuando estaba el Gullit (Peña), el Gallito (Vázquez). Tuve una experiencia con Marco, yo bajaba a jugar con la 20 y su papá era el entrenador, el papá de Marco Fabián. Me dice Benja (Galindo): ‘vas a salir a banca’, era el medio tiempo e íbamos ganando 1-0 y me dice el Marco: ‘le voy a decir al profe que me duele el pie para que entres’ y nos meten gol, 1-1 y esa vez ganamos 2-1.

“No sé qué minuto era y Marco estaba tirado, que le duele el tobillo y yo me acordé y me reía, de esa risa nerviosa de cuando vas a debutar. Debutamos el mismo día Rubén González y yo, él entró primero y yo ya quería que se acabara, no participé mucho y así fue mi experiencia”, recordó La Chofis.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_HqfWbB-uUo?si=0Q8KBuWs7xBH0iS1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Por otra parte, López señaló que no fue hasta que Matías Almeyda aterrizo en Verde Valle que llegó la regularidad a su carrera, respondiendo a la confianza con buenas actuaciones en la cancha.

“Ya me tomaba en cuenta para ir a banca, antes era más difícil jugar, solo eran tres cambios y ya me mandaron a la 20. En ese lapso me tocó mucho cambio de entrenador, tuve como cinco o seis en un año y medio, que estuve con la 20, hasta que llegó Matías (Almeyda).

“Llegó y en el partido que llega me mandó a la 20 y metí tres goles y al otro día me habla: ‘ya me dijeron los goles que metiste, esos jugadores me encantan, pero si tienes huevos para hacerlos acá’, y le digo ‘lléveme, no hay entrenador que me dé la confianza’ y fue cuando Matías me empezó a meter, me tuvo la confianza y me enseñó muchas cosas”, concluyó en charla con Yosgart Gutiérrez.