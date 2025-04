Chicharito Hernández cambió por completo su personalidad cuando se hizo inseparable de Diego Dreyfus. Para muchos, esa renovación fue para mal, debido a que el delantero se convirtió en una persona soberbia y que evade la crítica.

Es por ello por lo que muchos aficionados de Chivas están preocupados, debido a que trascendió en varios medios de comunicación que el coach de vida habría tenido una sesión con los jugadores de Chivas tras el fracaso en el Clausura 2025.

¿Diego Dreyfus tuvo plática terapéutica en Chivas?

Luego de que Chivas consumó su fracaso en el Clausura 2025, donde no pudieron acceder ni siquiera al Play In, las críticas hacia los jugadores, cuerpo técnico y directiva no se han hecho esperar en estos días.

Gerardo Espinoza ya dejó el banquillo y se fue con los reproches de no haber metido a Chicharito y Alan Mozo en el duelo vital ante el Atlas, donde un gol más los hubiera mantenido en el torneo con vida.

Diego Dreyfus fue muy cercano a Chicharito y su exesposa Sarah Kohan. Foto. Especial

Sin embargo, se sabe que antes de que rompieran filas en Verde Valle, una persona poco grata para los aficionados rojiblancos habría tenido una charla motivacional con los futbolistas rojiblancos: Diego Dreyfus.

Con el aval de Amaury Vergara, el amigo de Javier Hernández habría tenido una reunión terapéutica con los jugadores del Guadalajara. El objetivo sería manejar de manera positiva la crisis de club y motivarlos de cara al futuro.

Pese a que desde dentro del club no han confirmado o negado la información, llamó mucho la atención que el Pocho Guzmán, uno de los capitanes de las Chivas, publicó una historia en Instagram referente a Dreyfus.

Cabe destacar que la noticia no cayó para nada bien entre los fanáticos del Rebaño Sagrado, ya que consideran que Diego Dreyfus es un charlatán y acabó con la fructífera carrera del Chicharito Hernández.