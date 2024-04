Aún no concluye el torneo de Clausura 2024 y las Chivas ya comienzan a mover sus fichas de cara a lo que será el próximo torneo Apertura 2024.

Y todo parece indicar que el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, va por todas las canicas con la misión de pegar el gran bombazo del la siguiente campaña en la Liga MX.

¿A quién tienen en la mira las Chivas?

De acuerdo con varios medios deportivos, Vergara se está poniendo a trabajar desde ahorita para cerrar el fichaje del atacante PSV Eindhoven, Hirving Lozano; sin embargo, aún falta mucho para que se realice la contratación.

Hasta el momento, Amaury Vergara estaría sondeando la situación contractual del apodado Chucky para ver si es posible que el jugador regrese al futbol mexicano, y a partir de ahí podría comenzar con las negociaciones.

Hirving Lozano celebra un gol con el PSV. FOTO: @PSVespanol

Además también ha trascendido que en caso de que no se llegara concretar el fichaje de Lozano, el Rebaño tiene en la mira a otras opciones, lo que deja en evidencia de que el club rojiblanco quiere dar de qué hablar en el próximo torneo.

“A Hirving Lozano no es al único al que le han hablado. Hasta hoy no hay nada cerrado con él, no hay una plática como tal que sea una negociación firme para traerlo. Guadalajara lo que hace, y no es de ahora con fernando Hierro, a todos los jugadores que están en el extranjero siempre los sondea", comentó el comunicador de TV Azteca, Alejando Ramírez, en su canal de YouTube.

“Dentro de ese sondeo, Hirving Lozano es uno. No es directamente que lo haya preguntado Fernando Hierro, Amaury Vergara es quien preguntó cómo estaba el trato", agregó.