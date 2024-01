La afición de las Chivas está más que ilusionada de cara al Clausura 2024, ya que están por anunciar los fichajes de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Cade Cowell, piezas clave para el equipo que va a dirigir Fernando Gago.

Y precisamente para iniciar el torneo con el pie derecho, el cuadro tapatío culminó su pretemporada con una contundente victoria en Verde Valle ante un equipo de la Liga de Expansión.

¿A qué equipo goleó Chivas?

De cara a su primer partido en el Clausura 2024, Chivas goleó al Celaya con doblete de Víctor 'Pocho’ Guzmán. Además, marcaron José Juan Macías, Fernando Beltrán, Armando González, Ronaldo Cisneros y el refuerzo José Castillo.

Este fue el segundo y último juego de práctica del Rebaño Sagrado, que el próximo sábado en La Fortaleza tendrá su primera prueba del campeonato ante Santos, donde se espera una gran entrada debido a las expectativas sobre el partido.

🙌 DOBLETE 🙌



Un ⚽️ que parecía que iba a cruzar toda el área rival, fue aprovechado por @GuzmanPocho06 que anotó su segundo gol de la mañana y duplicó la ventaja en el partido 💪

¿Alexis Vega tuvo participación?

Todo parece indicar que Alexis Vega será congelado los próximos seis meses en caso de no encontrar equipo, ya que el ‘10’ no será tomado en cuenta por Fernando Gago, para muestra los dos juegos de preparación ante Atlético La Paz y Celaya, donde no tuvo ni un minuto de actividad.