Este viernes, Chivas consolidó su regreso al protagonismo de este Apertura 2023, luego de derrotar al Puebla, en calidad de visitante, con goles de Roberto 'Piojo' Alvarado y una pieza de arte de Ronaldo Cisneros.

La próxima semana, el Rebaño de Veljko Paunovic buscará mantener esta racha de dos victorias consecutivas ante uno de los rivales más duros del torneo, Tigres de la UANL, que visitarán Guadalajara, ciudad donde consiguieron el título del Clausura 2023.

¿Por qué Chivas jugará en el Jalisco ante Tigres?

A pesar de que Tigres visitará Guadalajara para enfrentarse a Chivas, no lo hará en el Estadio Akron, ya que se ha dado a conocer que esta semana, el miércoles, se desarrollará el concierto del artista The Weeknd en la casa del Rebaño, por lo que la afectación a la cancha podría ser considerable y no permitiría el desarrollo del juego.

Aunque el anuncio no ha sido oficial, información cercana a la institución de Verde Valle apunta a que Chivas habría solicitado el cambio de sede, basado en el apoyo de Tigres en la decisión.

Ante esto, el partido que promete ser una revancha deportiva del Guadalajara, luego de la Final perdida el torneo anterior, se deberá disputar en su segunda casa, con el mismo horario y día pactados.