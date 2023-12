Durante el medio tiempo de la Final del Apertura 2023, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, emitió un mensaje para anunciar el calendario del Clausura 2024.

Dicho calendario fue presentado por comentaristas de varias televisoras como Televisa, TV Azteca, Fox Sports y Marca Claro.

Leer también ¡Duelo de arqueros! Luis Malagón y Nahuel Guzmán ya son factor en la final entre América y Tigres

El encargado de presentar la Jornada 1 fue Christian Martinoli, con el duelo entre Mazatlán y San Luis. Dicha jornada se disputará del 12 al 17 de enero y otros partidos destacados son León vs Tigres y Cruz Azul vs Pachuca.

Listos para el Clausura 2024🚨



Este es el calendario para el próximo torneo del futbol mexicano⚽🔥#AztecaDeportes #FinalBotanera pic.twitter.com/7dFFnxp67H — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 18, 2023

Antonio Nelli anunció la Jornada 2, en la que destacan el Tigres vs Chivas y Santos Laguna vs Monterrey. Esta jornada se disputará del 19 al 22 de enero.

Leer también ¡Espectacular volea! André-Pierre Gignac se queda cerca de marcar un golazo desde fuera del área





¿Cuándo se disputarán los Clásicos?