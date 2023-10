Cuauhtémoc Blanco se debate entre se Presidente de México o ser Presidente del América

Cuauhtémoc Blanco es una leyenda, no solo de las Águilas del América, también del futbol, por lo que esta tarde fue invitado a participar en la ceremonia del Salón de la Fama, donde se encontró con figuras de alto calibre como Francesco Totti, Carles Puyol, Rafael Márquez, Ricardo La Volpe, Óscar 'Conejo' Pérez, entre otros.

Durante la conferencia de prensa previa a su inducción a la inmortalidad del futbol, Cuauhtémoc tuvo que contestar la pregunta sobre si preferiría ser presidente de México o ser presidente del América. Actualmente, la leyenda americanista es el gobernador del estado de Morelos.

¿Qué respondió Cuauhtémoc Blanco sobre ser presidente de México o del América?

Blanco, que fue tres veces mundialista con la Selección Mexicana, no pudo responder de forma clara. "Me la pusiste bien difícil, imagínate, ¿a quién no le gustaría ser presidente de tu país? El problema es que hay muchos intereses y hay que ir poco a poco. Algún día regresaré al América y, ¿por qué no como presidente? Hay que tener ilusión y ambiciones".

Además, respondió que se considera una persona 'muy honesta', a la que le gusta ayudar a la gente. "Me pusiste en una situación complicada, pero siempre se lo dejo a Dios", puntualizó la leyenda de las Águilas.