Una de las grandes polémicas en el futbol mexicano se dio en el 2006, cuando Ricardo Antonio La Volpe, entrenador de la Selección Mexicana, dio su lista de convocados para Alemania 2006, donde Cuauhtémoc Blanco brilló por su ausencia.

Era bien sabido que no existía una buena relación entre ambos personajes, por lo que el Bigotón no sólo generó polémica al prescindir del Cuau, además llevó al Chiquis García, su yerno.

¿El Cuau está resentido con La Volpe?

En la investidura del Salón de la Fama del Futbol, Cuauhtémoc Blanco recordó aquel episodio complicado en su carrera, donde se quedó con las ganas de jugar el que sería su tercer Mundial.

Además, aseguró que sigue con la espinita clavada de que La Volpe no lo consideró, sobre todo porque estaba en su mejor nivel y prefirió llevar a su yerno.

“Sí me encabronó que no me haya llevado al Mundial. En lugar de llevar a su yerno (Chiquis García) a llevarme a mí, pues hay niveles. Allá hay un Dios que todo lo ve. Obvio que sí me dolió, imagínate que no te lleven a un Mundial estando en tu mejor momento ", mencionó”.

¿Por qué Cuauhtémoc y La Volpe no se llevan?

La mala relación entre Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe se remonta a la época en la que el Bigotón dirigió al América en 1996, donde el Cuau apenas comenzaba a figurar, pero el argentino no confiaba en él.

Años después todo se detonó, ya que en un duelo entre Águilas y Zorros en 1999, el Temoc marcó un golazo y corrió hasta el área del Bigotón para recostarse, mirarlo y burlase de él, por lo que a La Volpe no le quedó de otra más que sonreír.