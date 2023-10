Una de las grandes sorpresas en la convocatoria de Jaime Lozano con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de octubre es el portero de los Pumas, Julio González, quien vive el mejor momento de su carrera.

No obstante, no todo fue felicidad en el camino, ya que el guardameta de los universitarios aseguró que pasó por momentos complicados, pero nunca tiró la toalla y tuvo paciencia, por ahora le toca disfrutar todo lo que le está pasando dentro de la cancha.

¿Julio González estuvo a punto de retirarse?

Julio González sabe que el 'prime' de su carrera llegó tarde, pero valora todo lo que tuvo que sobrepasar para llagar hasta donde está actualmente.

Y uno de los episodios más complicados fue en 2019, porque tras su paso con en Veracruz no encontró equipo, y estaba por nacer su primer hijo. Incluso, David Medrano reveló que Julio tuvo que parar un torneo (Ap. 2019), y se vio forzado a trabajar vendiendo seguros y planes de retiro.

“Me quedo sin equipo en Veracruz 2019, cuando está por nacer mi primer hijo y toqué puertas, no me las abrieron, sentí que venía mi mejor etapa como portero a mis 28 años, pero no había oportunidades y sí pensé en dedicarme a otra cosa, pues tenía el tiempo límite”, comentó.

¿Qué sentimiento tiene por los Pumas?

Además, Julio González aprovechó para agradecer a los Pumas, institución que creyó en él y, pese a un semestre sin actividad, le abrió las puertas para el Clausura 2020, donde aguardó por una oportunidad en el primer equipo.

“No podía estar nada más entrenando sin tener un equipo, un sustento para mi familia y en enero, Pumas me acogió, me abrió las puertas. Están haciendo que explote todo mi potencial. Desde el primer día que llegué dije que no me volvería a quejar de ser futbolista y hoy estoy aquí”, finalizó.