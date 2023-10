Santiago Giménez es la sensación mexicana de la actualidad. Líder de goleo en Eredivisie, el delantero más en forma desde la temporada pasada donde rompió la marca de goles en una primera temporada europea, campeón con el Feyenoord y, ahora, jugador de Champions League junto a Hirving Lozano y Jorge Sánchez.

Esta temporada, Santi Giménez lleva 12 goles en ocho encuentros de la liga neerlandesa, hecho que le permitió ser nombrado Jugador del Mes de la Eredivisie, el cual recibió esta misma semana, donde declaró algunas cosas muy personales, que dejan entrever gustos y aficiones del 'Bebote' mexicano.

¿Qué dijo Santi Giménez sobre Cruz Azul?

Al ser preguntado sobre un posible regreso a la Liga MX y si jugaría para otros equipos que no fuera el que lo vio nacer como futbolista profesional, Santi Giménez contestó: "No sé si solo con Cruz Azul, porque primero quiero jugar acá en Europa, no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero yo soy hincha de Cruz Azul (colocando su mano en el pecho)".

❤️ Fan por siempre de Cruz Azul



❤️ Admirador de Radamel Falcao



❤️ Agradecido con los elogios del Atlético de Madrid.



Así habló Santiago Giménez.

Además de esto, el 'Bebote' expresó que su delantero favorito y al que se parece más es Radamel Falcao, exjugador de River Plate, Atlético de Madrid, Mónaco y actual jugador del Rayo Vallecano.

Santi Giménez debutó el 29 de agosto de 2019 en la derrota de Cruz Azul ante Tijuana. Con La Máquina logró romper la sequía de años sin título, además de ser uno de los jugadores consentidos de la afición, pese a jugar solamente 83 partidos de Liga MX con la camiseta celeste.