La Selección Mexicana se encuentra en un momento de turbulencia tras la salida de Jaime Lozano de la dirección técnica.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el Jimmy decidió no continuar en el Tricolor, ya que sería sustituido de su puesto para convertirse en auxiliar del nuevo entrenador.

De momento, los federativos todavía no anuncian al nuevo timonel del combinado nacional, pero se rumora fuertemente que Javier Aguirre sería el elegido.

Lee También La Volpe levantó la mano para estar en la Selección Mexicana tras la salida de Laime Lozano

Otro de los rumores que circulan con más eco es la continuidad de Duilio Davino como director deportivo de selecciones nacionales varoniles.

Sin embargo, el papel del ex defensa central mexicano en la FMF no es del agrado de Barak Fever y de José del Valle.

Los dos periodistas deportivos de ESPN no se guardaron nada y criticaron fuertemente al canterano de los Tecos en la mesa de Ahora o Nunca.

Lee También Jaime Lozano dejó de ser entrenador de la Selección Mexicana ¿Llega Javier Aguirre en su lugar?

“En la Federación Mexicana de Futbol, un director de selecciones nacionales no tiene ni voz ni voto. En México no sirve para nada, no tiene la mayor relevancia, está pintado y es un títere que ejecuta las decisiones de otros”, sentenció Barak.

Por su parte, Del Valle aseguró que se mantendría en el puesto únicamente por el tema económico, a pesar de que “le pasan por encima en las decisiones que él debería de tomar”.

“Por el cheque, porque no tiene dignidad. Termina siendo un vocero. ¿Por qué no renuncia? Es un sinvergüenza”, explotó.