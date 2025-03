Efraín Juárez miraba cada uno de sus pasos, sonreía y trataba de ocultar la emoción que solo volver a casa puede evocar. El director técnico de 37 años arribó a la capital mexicana para tomar las riendas del Club Universidad Nacional, mismo que lo vio debutar como futbolista profesional.

Una vez que se encontró con la prensa tras un vuelo de poco más de 12 horas proveniente de la ciudad de Madrid, el estratega cambió el semblante. La confianza se apoderó de sí y contento de ver rostros conocidos de su etapa como jugador, aseguró: “Es mi casa. Los veo y me da felicidad”.

¿Qué dijo Efraín Juárez respecto a la situación Pumas?

El éxito conseguido con Atlético Nacional, donde ganó Copa y Liga de Colombia, lo pusieron en el radar de equipos de la Liga MX en búsqueda de sangre nueva en el área técnica. Pero para Juárez la decisión era muy clara, fue el amor por los colores azul y oro lo que guio su regreso a México.

“Me da mucha ilusión aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo a Pumas, le tengo un profundo agradecimiento”, declaró el futuro timonel auriazul. “Si Pumas nunca me hubiera dado la oportunidad (de jugar) estaría en alguna otra situación que no fuera el futbol. Cuando la casa te llama, no puedes decir que no”, confesó Juárez.

Atlético Nacional no se ha pronunciado sobre la salida de Efraín. Foto: @efrajuarez

Consciente de la exigencia que representa ser director técnico del Club Universidad Nacional, el oriundo de la colonia Roma recalcó la grandeza del equipo. “Entiendo lo que la gente quiere. Por ahí dicen que no (es grande), no sí es grande porque Pumas en donde se pare llena estadios”, afirmó.

Juárez y Pumas aún no tienen acuerdo firmado

Aún no existen detalles respecto al vínculo entre Universidad Nacional y Efraín Juárez. Todo acercamiento previo fue vía remota, esto debido al descanso que se tomó el timonel en España tras su paso por Atlético Nacional de Colombia. El estratega detalló que la charla duró apenas 30 minutos.

¡YA LLEGÓ A MÉXICO! 🚨💥🐾



Efraín Juárez listo para tomar el reto de Pumas pic.twitter.com/apGxMYF8d8 — De10Sports (@De10Sports) March 1, 2025

“Fue rápido. No había mucho que hablar (…) ellos querían, yo quería. “Tenía ilusión porque es mi equipo y es mi casa”, dijo Juárez con emoción por volver al club tras 15 años de su paso como futbolista.

Hay mucho trabajo qué hacer en Pumas

Con tan solo 27 encuentros dirigidos como estratega, Juárez es la respuesta de los Pumas a la crisis que atraviesan en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El conjunto auriazul llegó a la décima jornada del certamen fuera de zona de clasificación, con 11 unidades y con un compromiso vital en casa frente al Guadalajara.

Efraín Juárez dio sus primeras palabras como entrenador de Pumas:

“Nos tardamos media hora (en llegar a un acuerdo) ellos querían, yo quería. Tenía mucha ilusión, porque es mi equipo y mi casa” pic.twitter.com/mUVB7nSHQW — De10Sports (@De10Sports) March 1, 2025

El timonel estará en el Estadio Olímpico Universitario como mero espectador para ser presentado en las próximas horas con la plantilla y hacer oficial su llegada antes del compromiso en la Concachampions del martes ante el Alajuelense de Costa Rica.